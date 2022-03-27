Еще 322 вынужденных переселенца прибыли в Самарскую область

В воскресенье, 27 марта, на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл второй спецпоезд. 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка, на перроне встречали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители ответственных ведомств, сотрудники социальных служб, врачи, волонтеры, МЧС.

Региональный оперативный штаб заранее проработал вопросы организации встречи и размещения людей в ПВР. Еще до прибытия поезда сформировали списки приезжающих. Это позволило подготовиться к приему с учетом возраста, состояния здоровья, особых потребностей людей.

Перед отправкой автобусами в пункты временного размещения глава региона обратился к прибывшим со словами поддержки.

"Мы постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чувствовали себя здесь защищенными. У нас подготовлены все условия. Сегодня вы разместитесь, отдохнете. И уже со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности, — подчеркнул Дмитрий Азаров и отметил, что часть переселенцев продолжит путь в другие регионы, к родственникам. — Тех, кто останется на самарской земле, вместе постараемся окружить заботой. Чтобы люди почувствовали наше гостеприимство, почувствовали, что мы не бросаем людей в беде. Это в характере всех россиян и, конечно же, в характере самарцев".

Дмитрий Азаров обратил внимание: все этапы подготовки к приезду людей были организованы заблаговременно.

"Мы уже отработали очень хорошую практику, когда отправляем соцработников на станции упреждения по пути следования состава. Поэтому у нас есть к моменту прибытия эшелона на территорию Самарской области полный список всех людей — сколько детей, кто нуждается в медицинской помощи. Сейчас в целом настроение у людей нормальное, соответствующее обстановке. Работают медики, работают психологи. И мы постараемся сделать так, чтобы люди почувствовали нашу заботу".

В этот раз большую часть прибывших разместят в оздоровительном лагере "Космос-2" (Красноярский район); порядка 120 человек — в санатории "Алые паруса" (Ставропольский район). В ПВР организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение. После отдыха они начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб, пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование.

Для переселенцев подготовили комфортные номера для проживания, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и взрослых. В ПВР все прибывшие смогут оформить и получить единовременную социальную выплату 10 тыс. руб., а также будут обеспечены сотовой связью для общения с близкими, которые остались на родине.

Готовность помочь высказали многие жители Самарской области, общественные организации, учреждения, коллективы.