Еще 322 вынужденных переселенца прибыли в Самарскую область

В воскресенье, 27 марта, на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл второй спецпоезд. 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка, на перроне встречали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители ответственных ведомств, сотрудники социальных служб, врачи, волонтеры, МЧС.
Региональный оперативный штаб заранее проработал вопросы организации встречи и размещения людей в ПВР. Еще до прибытия поезда сформировали списки приезжающих. Это позволило подготовиться к приему с учетом возраста, состояния здоровья, особых потребностей людей.
Перед отправкой автобусами в пункты временного размещения глава региона обратился к прибывшим со словами поддержки.
"Мы постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чувствовали себя здесь защищенными. У нас подготовлены все условия. Сегодня вы разместитесь, отдохнете. И уже со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности, — подчеркнул Дмитрий Азаров и отметил, что часть переселенцев продолжит путь в другие регионы, к родственникам. — Тех, кто останется на самарской земле, вместе постараемся окружить заботой. Чтобы люди почувствовали наше гостеприимство, почувствовали, что мы не бросаем людей в беде. Это в характере всех россиян и, конечно же, в характере самарцев".
Дмитрий Азаров обратил внимание: все этапы подготовки к приезду людей были организованы заблаговременно.
"Мы уже отработали очень хорошую практику, когда отправляем соцработников на станции упреждения по пути следования состава. Поэтому у нас есть к моменту прибытия эшелона на территорию Самарской области полный список всех людей — сколько детей, кто нуждается в медицинской помощи. Сейчас в целом настроение у людей нормальное, соответствующее обстановке. Работают медики, работают психологи. И мы постараемся сделать так, чтобы люди почувствовали нашу заботу".
В этот раз большую часть прибывших разместят в оздоровительном лагере "Космос-2" (Красноярский район); порядка 120 человек — в санатории "Алые паруса" (Ставропольский район). В ПВР организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение. После отдыха они начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб, пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование.
Для переселенцев подготовили комфортные номера для проживания, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и взрослых. В ПВР все прибывшие смогут оформить и получить единовременную социальную выплату 10 тыс. руб., а также будут обеспечены сотовой связью для общения с близкими, которые остались на родине.
Готовность помочь высказали многие жители Самарской области, общественные организации, учреждения, коллективы.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.