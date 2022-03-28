Дмитрий Азаров поручил областному минздраву разобраться с наценками на лекарства

В понедельник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нем приняли руководители министерств, представители контрольно-надзорных органов, главы муниципалитетов и общественных объединений региона.

Одна из наиболее важных тем обсуждения — цены на лекарства. Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил, что за прошлую неделю стоимость препаратов, входящих в группу жизненно необходимых и важнейших, увеличилась на 2,6%, а всего с февраля — на 26,4%. По ряду препаратов, не относящихся к группе жизненно важных, подорожание за месяц было еще более существенным.

"Нормативы наценки позволяют аптекам самим регулировать цены в установленных пределах", — отметил министр.

"Зачем нам такие нормативы, которые позволяют расти ценам, особенно на жизненно необходимые и важные лекарства? Это неверные нормативы, если за месяц стоимость может вырасти на четверть, — отреагировал Дмитрий Азаров. — У нас производители могут менять цену только раз в год, и они их держат, а аптечные сети наживаются на людях. Принимайте меры".

"На прошлой неделе мы проводили совещание с представителями аптечных сетей и департаментом ценового и тарифного регулирования, где были даны соответствующие рекомендации по пересмотру цен и их снижению до минимальных показателей", — дополнил министр.

Губернатор раскритиковал работу областного минздрава, отметив недостаточное внимание к этому вопросу, и поручил Армену Беняну в кратчайшие сроки отрегулировать ситуацию совместно с уполномоченными органами власти.

Отдельно отметим, что по ряду лекарственных препаратов цены начали возвращаться к прежним показателям. Ажиотажного спроса уже не отмечается.