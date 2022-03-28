Дмитрий Азаров поручил областному минздраву разобраться с наценками на лекарства

В понедельник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нем приняли руководители министерств, представители контрольно-надзорных органов, главы муниципалитетов и общественных объединений региона.
Одна из наиболее важных тем обсуждения — цены на лекарства. Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил, что за прошлую неделю стоимость препаратов, входящих в группу жизненно необходимых и важнейших, увеличилась на 2,6%, а всего с февраля — на 26,4%. По ряду препаратов, не относящихся к группе жизненно важных, подорожание за месяц было еще более существенным.
"Нормативы наценки позволяют аптекам самим регулировать цены в установленных пределах", — отметил министр.
"Зачем нам такие нормативы, которые позволяют расти ценам, особенно на жизненно необходимые и важные лекарства? Это неверные нормативы, если за месяц стоимость может вырасти на четверть, — отреагировал Дмитрий Азаров. — У нас производители могут менять цену только раз в год, и они их держат, а аптечные сети наживаются на людях. Принимайте меры".
"На прошлой неделе мы проводили совещание с представителями аптечных сетей и департаментом ценового и тарифного регулирования, где были даны соответствующие рекомендации по пересмотру цен и их снижению до минимальных показателей", — дополнил министр.
Губернатор раскритиковал работу областного минздрава, отметив недостаточное внимание к этому вопросу, и поручил Армену Беняну в кратчайшие сроки отрегулировать ситуацию совместно с уполномоченными органами власти.
Отдельно отметим, что по ряду лекарственных препаратов цены начали возвращаться к прежним показателям. Ажиотажного спроса уже не отмечается.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.