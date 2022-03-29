Ограничено движение на трассе М-5 в Самарской области

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Во вторник, 29 марта, с 9:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 29 км по 132 км трассы М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург.