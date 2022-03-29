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Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 10 компаний региона включены в федеральный список системообразующих предприятий

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще несколько предприятий региона включены в федеральный список системообразующих. Об этом стало известно на заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики, которое во вторник, 29 марта, провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В связи с введением внешних санкций по поручению главы региона профильные министерства подготовили список компаний, которые соответствуют федеральным критериям системообразующих. На рассмотрение федеральных органов власти было представлено 24 компании.

Напомним, системообразующие компании России могут воспользоваться правительственным антикризисным пакетом, в том числе, госгарантиями для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидиями на возмещение затрат.

В прошлый четверг в федеральный список (ФСОП) было включено шесть компаний: ОАО "ЕПК Самара", Завод приборных подшипников, АО "Арконик СМЗ", Средневолжский подшипниковый завод, "Стан-Самара" и Ассоциация молочных производителей "Дамол".

ПАО "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегат", Металлист-Самара", АО "Салют" и международный аэропорт Курумоч автоматически вошли в список, так как являются частью холдингов, уже включенных в ФСОП.
В следующую волну с высокой вероятностью в ФСОП будут включены ООО "УК ДСК-групп", АО "Полад" и завод имени Тарасова.

По десяти претендентам вопрос пока не решен — заявки находятся на рассмотрении в федеральных министерствах. "Все заявленные предприятия важны, и по всем надо ускоряться", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поставил задачу прохождение всех заявок контролировать и сопровождать профильным министерствам.

Отметим, что два года назад, в период распространения COVID-19, в ФСОП были включены 20 самарских компаний, в том числе АвтоВАЗ, "Евротехника", РКЦ "Прогресс", Тяжмаш и другие.

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