В Самарской области неплательщиков штрафов выявляют с помощью комплекса "Дорожный пристав"

С октября 2019 года Госавтоинспекция Самарской области совместно с судебными приставами-исполнителями проводит мероприятия с применением аппаратно–программного комплекса "Дорожный пристав".
Комплекс работает в online-режиме и за считанные секунды, проверив государственный регистрационный знак по базам данных, передает информацию к месту проведения мероприятия.
После остановки транспортного средства его водитель проверяется по информационным массивам Госавтоинспекции на наличие неоплаченных штрафов в установленный законом срок. При наличии таковых в отношении должника сотрудниками ГИБДД возбуждается дело об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), которое в последующем направляется в суд для принятия процессуального решения.
Параллельно, с водителем-должником работают судебные приставы исполнители. Если у водителя имеются задолженности, ему предлагается их оплатить. В случае отказа от оплаты, судебный пристав исполнитель имеет право, составив акт описи, произвести арест транспортного средства, после чего оно направляется на специализированную стоянку.
Подобные рейдовые мероприятия проходят в Самарской области на постоянной основе. Очередное мероприятие с АПК "Дорожный пристав" прошло в Сызрани. В совместный рейд с судебными приставами-исполнителями и сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области вышел заместитель руководителя Госавтоинспекции Сызрани майор полиции Максим Васильев.
В ходе проведения рейда было выявлено 3 транспортных средства, собственники которых не исполнили обязанности по уплате административных штрафов в установленный законом срок. Один автовладелец погасил задолженность в полном объеме, а в отношении двух собственников судебными приставами наложен арест на транспортные средства и автомашины помещены на специализированную стоянку.
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям осуществлять уплату административных штрафов в установленный законом срок.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!