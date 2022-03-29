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Общество

В Самарской области неплательщиков штрафов выявляют с помощью комплекса "Дорожный пристав"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С октября 2019 года Госавтоинспекция Самарской области совместно с судебными приставами-исполнителями проводит мероприятия с применением аппаратно–программного комплекса "Дорожный пристав".

Комплекс работает в online-режиме и за считанные секунды, проверив государственный регистрационный знак по базам данных, передает информацию к месту проведения мероприятия.

После остановки транспортного средства его водитель проверяется по информационным массивам Госавтоинспекции на наличие неоплаченных штрафов в установленный законом срок. При наличии таковых в отношении должника сотрудниками ГИБДД возбуждается дело об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), которое в последующем направляется в суд для принятия процессуального решения.

Параллельно, с водителем-должником работают судебные приставы исполнители. Если у водителя имеются задолженности, ему предлагается их оплатить. В случае отказа от оплаты, судебный пристав исполнитель имеет право, составив акт описи, произвести арест транспортного средства, после чего оно направляется на специализированную стоянку.

Подобные рейдовые мероприятия проходят в Самарской области на постоянной основе. Очередное мероприятие с АПК "Дорожный пристав" прошло в Сызрани. В совместный рейд с судебными приставами-исполнителями и сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области вышел заместитель руководителя Госавтоинспекции Сызрани майор полиции Максим Васильев.

В ходе проведения рейда было выявлено 3 транспортных средства, собственники которых не исполнили обязанности по уплате административных штрафов в установленный законом срок. Один автовладелец погасил задолженность в полном объеме, а в отношении двух собственников судебными приставами наложен арест на транспортные средства и автомашины помещены на специализированную стоянку.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям осуществлять уплату административных штрафов в установленный законом срок.

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