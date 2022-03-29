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Банк "Открытие": у рубля есть шансы на дальнейшее укрепление, но они невелики

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Российская валюта укрепилась до 88-93 рублей за доллар — минимального уровня в марте 2022 г. Укрепление рубля происходит в результате существенного спада спроса на валюту вследствие ограничений Банка России на операции с ней. Кроме того, роль играет существенное снижение импорта вследствие разрушения логистических схем доставки товаров, политического давления и падения покупательной способности рубля. Экспортная выручка, которая в отсутствие интервенций регулятора остается единственным источником предложения валюты, пока сохраняется на высоком уровне, поскольку поступает от заключенных еще в январе–феврале экспортных контрактов.

Перспективы валютного рынка в апреле менее предсказуемы, поскольку с момента первых санкций он претерпел заметные изменения. До кризиса и в самый его разгар балансирующей статьей платежного баланса были капитальные операции: счет текущих операций с поправкой на операции Минфина задавал лишь величину дополнительного притока валюты, действующую в данном месяце. До кризиса рубль укреплялся до момента, когда спекулятивный спрос на валюту компенсировал ее приток по текущим операциям. В разгар кризиса и в отсутствие интервенций Банка России рубль ослабевал, пока находились игроки, готовые отдать за один доллар 150 рублей и даже больше. Сейчас ситуация изменилась. Введенные со всех сторон ограничения и комиссии на операции с валютой сдерживают отток капитала резидентов, оставляя по сути только обязательные платежи по внешнему долгу. В этих условиях величина оттока капитала становится более предсказуемой, предложение валюты определятся динамикой экспортной выручки, а баланс на валютном рынке будет достигаться за счет изменения курса рубля и объемов импорта в долларовом выражении.

В настоящий момент нет данных, которые могут с приемлемой точностью охарактеризовать изменения в динамике экспорта после введения новых санкций. Поэтому коридор прогноза курса на апрель очень широк: в наиболее оптимистичном варианте рубль может продолжить наблюдаемое укрепление до уровня 80-85 руб./долл. в случае сохранения нефтяного экспорта в физическом выражении в полном объеме и отсутствия существенных негативных новостей. Укрепление заметно выше этого уровня маловероятно — население может начать заметные покупки валюты даже с учетом введенной в размере 12% комиссии на ее приобретение. Однако с большой вероятностью поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 за доллар".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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