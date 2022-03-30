Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу после ДТП в Самарской области

Во вторник, 29 марта, в Большеглушицком районе Самарской области в ДТП попал 38-летний водитель ВАЗ-2109. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 9:10 мужчина на 95 км трассы Самара — Большая Черниговка выехал на встречную полосу и столкнулся со Scania с госномером республики Татарстан.

В аварии пострадал водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.