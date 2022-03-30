Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу после ДТП в Самарской области

Во вторник, 29 марта, в Большеглушицком районе Самарской области в ДТП попал 38-летний водитель ВАЗ-2109. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 9:10 мужчина на 95 км трассы Самара — Большая Черниговка выехал на встречную полосу и столкнулся со Scania с госномером республики Татарстан.
В аварии пострадал водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка. Они госпитализированы.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...