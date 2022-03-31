В ДТП с грузовиком и автобусом пострадали трое взрослых и ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По предварительным данным, в ДТП с грузовиком и автобусом под Самарой пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.