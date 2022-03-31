В ДТП с грузовиком и автобусом пострадали трое взрослых и ребенок

По предварительным данным, в ДТП с грузовиком и автобусом под Самарой пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, авария произошла в 13:45 31 марта. Водитель автомобиля МАЗ врезался в ехавший впереди автобус.
В аварии пострадали четверо пассажиров автобуса: женщины 21, 60 и 42 лет (последнюю госпитализировали), а также 11-летний мальчик. Его обследуют в больнице.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция рекомендует участникам движения соблюдать ПДД РФ.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...