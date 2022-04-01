В Музее актуального реализма открылась выставка Константина Батынкова

В Музее актуального реализма (Тольятти, ул. Юбилейная, 25) 29 марта открылась выставка живописи и графики Константина Батынкова "Другая жизнь" (6+).
Художник работает масштабными живописными и графическими сериями на разные темы - от космоса до спорта. В экспозиции представлено около 100 произведений.
Внешняя схожесть с кадрами кинохроники придает картинам особую выразительность и достоверность, но внимательному зрителю открывается не история реальных событий, а скорее повествование автора о неких воображаемых происшествиях, гротескная фантасмагория. Художник показывает своего рода антиутопию.
Константин Батынков - художник, ставший известным еще в 90-е годы ХХ века, он является лауреатом различных международных и российских конкурсов, почетным членом Российской академии художеств. Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства, в других московских и региональных музеях. В Музее Актуального Реализма находится более 50 произведений Батынкова 1990-2000-х годов, часть из которых будет показана в экспозиции наряду с работами, доставленными из московской мастерской художника.
Выставка продлится до 19 мая.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.