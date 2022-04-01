В Музее актуального реализма открылась выставка Константина Батынкова

В Музее актуального реализма (Тольятти, ул. Юбилейная, 25) 29 марта открылась выставка живописи и графики Константина Батынкова "Другая жизнь" (6+).

Художник работает масштабными живописными и графическими сериями на разные темы - от космоса до спорта. В экспозиции представлено около 100 произведений.

Внешняя схожесть с кадрами кинохроники придает картинам особую выразительность и достоверность, но внимательному зрителю открывается не история реальных событий, а скорее повествование автора о неких воображаемых происшествиях, гротескная фантасмагория. Художник показывает своего рода антиутопию.

Константин Батынков - художник, ставший известным еще в 90-е годы ХХ века, он является лауреатом различных международных и российских конкурсов, почетным членом Российской академии художеств. Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства, в других московских и региональных музеях. В Музее Актуального Реализма находится более 50 произведений Батынкова 1990-2000-х годов, часть из которых будет показана в экспозиции наряду с работами, доставленными из московской мастерской художника.

Выставка продлится до 19 мая.