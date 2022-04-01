В Самаре появился экскурсионный маршрут "Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева"

В пятницу, 1 апреля, в Самаре стартовала новая экскурсионная программа "Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева", разработанная специалистами компании "У-РА" при информационной поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Напомним, 2022 год в Самарской области связан с мероприятиями, посвященными 80-летию со дня первого исполнения Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Подготовка к этому событию началась в Самарской области еще в прошлом году, итогом проделанной работы стал комплекс разноплановых событий и мероприятий, посвященных юбилею произведения, которые будут проводиться на протяжении всего года.

Одним из таких проектов стал и новый пешеходный экскурсионный маршрут по Самаре "Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева". Он разработан специалистами компании "У-РА" в рамках проекта "Самарская симфония: социальная технология формирования эко-культурного ландшафта", который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Предлагаемый маршрут — это новый формат знакомства с городом через призму деятельности творческой личности, с опорой на одну из самых ярких страниц музыкальной жизни Самары в годы Великой Отечественной войны. Проект имеет системный характер, объединивший усилия представителей разных направлений — экологов и музыкантов, краеведов и художников, музыковедов и социальных психологов.

"Создавая новый экскурсионный маршрут, мы хотели рассказать о пребывании Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в городе Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, где он закончил создание самого знаменитого своего произведения — "Седьмой симфонии", и, пройдя по историческим местам города, снова "прожить" вместе с ним период с конца октября 1941 года до марта 1943 года через воспоминания современников и самого Шостаковича", — рассказала руководитель проекта, директор социально — ориентированной компании "У-РА" Виктория Агалакова.

Экскурсии бесплатно проводят экскурсоводы-волонтеры в будние дни — вторник и четверг в 12.00 и 18.00, по субботам — в 12.00 и 14.00 (по предварительной записи по телефону (846) 333-30-11 либо через сайт по мере набора группы от 5 человек).

Начало экскурсии — от памятника Д.Д. Шостаковича в сквере на пл. Куйбышева (со стороны ул. Красноармейской).