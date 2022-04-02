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Общество

В Самарской области возможна гроза

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные дни и в начале следующей недели устойчивые юго-западные ветры будут поставлять в Поволжье порции теплого воздуха. Ожидается, что в воскресный день температура воздуха в области повысится местами до отметки +12°...+17°. Однако, присутствие фронтальных разделов циклона в нашем регионе будет сопровождаться выпадением дождя от небольшого до умеренного, а в ближайшие сутки до сильного. Не исключаются и грозы, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье, 3 апреля, ночью дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 2...7 °C. Днем небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.

В понедельник, 4 апреля, ночью небольшой дождь. Ветер южный, 8...13 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.

Во вторник, 5 апреля, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снег. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8...13 м/с. Температура воздуха 2...7 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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