В Самарской области возможна гроза

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В выходные дни и в начале следующей недели устойчивые юго-западные ветры будут поставлять в Поволжье порции теплого воздуха. Ожидается, что в воскресный день температура воздуха в области повысится местами до отметки +12°...+17°. Однако, присутствие фронтальных разделов циклона в нашем регионе будет сопровождаться выпадением дождя от небольшого до умеренного, а в ближайшие сутки до сильного. Не исключаются и грозы, сообщает Приволжское УГМС.