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Общество

Виктор Кудряшов побывал в пункте временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке

БЕЗЕНЧУК. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке.

Напомним, в ночь на 31 марта, в Самарскую область прибыл четвертый спецсостав, доставивший группу вынужденных переселенцев. На перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС, представители региональных министерств и ведомств. Председатель областного Правительства на месте координировал работу всех служб. Прибывшие были направлены в пункты временного размещения в Тольятти, Новокуйбышевске, Красноярском, Кинель-Черкасском и Сергиевском районах.

В Безенчукском ПВР, как и во всех пунктах для переселенцев, работают медики, психологи, сотрудники социальных служб, специалисты городских и районных администраций, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы. На особом контроле находятся люди пожилого возраста, инвалиды и лица с хроническими заболеваниями.

Сейчас в Безенчуке проживают 109 человек, прибывших в регион 28 марта. 26 из них получают лечение в стационаре. В основном это пациенты с коронавирусной инфекцией. У ряда больных — обострение хронических заболеваний, тяжелых пациентов нет.

"Пообщался с людьми: они довольны условиями, чувствуют себя в безопасности. Все получили сим-карты, банковские карточки, на которые в ближайшее время будет зачислена материальная помощь по 10 тысяч рублей. Один человек трудоустроился, еще трое — в ближайшее время. Со всеми работает федеральная миграционная служба. Очень многие люди хотят оформить российское гражданство. Много жителей Безенчука принесли одежду, детские игрушки. Местные относятся к прибывшим с пониманием, сочувствием, делают все возможное, чтобы окружить их своей заботой", — отметил Виктор Кудряшов.
В пункте временного размещения организована детская комната, после каникул дети школьного возраста отправятся учиться.

Одной из прибывших, Анне Александровне, которая много лет проработала в Мариуполе крановщицей, в этот день довелось отмечать день рождения — 60 лет. Председатель областного правительства поздравил Анну Александровну с юбилеем и пожелал ей здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни.

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