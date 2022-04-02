Виктор Кудряшов побывал в пункте временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке

В субботу, 2 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке.
Напомним, в ночь на 31 марта, в Самарскую область прибыл четвертый спецсостав, доставивший группу вынужденных переселенцев. На перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС, представители региональных министерств и ведомств. Председатель областного Правительства на месте координировал работу всех служб. Прибывшие были направлены в пункты временного размещения в Тольятти, Новокуйбышевске, Красноярском, Кинель-Черкасском и Сергиевском районах.
В Безенчукском ПВР, как и во всех пунктах для переселенцев, работают медики, психологи, сотрудники социальных служб, специалисты городских и районных администраций, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы. На особом контроле находятся люди пожилого возраста, инвалиды и лица с хроническими заболеваниями.
Сейчас в Безенчуке проживают 109 человек, прибывших в регион 28 марта. 26 из них получают лечение в стационаре. В основном это пациенты с коронавирусной инфекцией. У ряда больных — обострение хронических заболеваний, тяжелых пациентов нет.
"Пообщался с людьми: они довольны условиями, чувствуют себя в безопасности. Все получили сим-карты, банковские карточки, на которые в ближайшее время будет зачислена материальная помощь по 10 тысяч рублей. Один человек трудоустроился, еще трое — в ближайшее время. Со всеми работает федеральная миграционная служба. Очень многие люди хотят оформить российское гражданство. Много жителей Безенчука принесли одежду, детские игрушки. Местные относятся к прибывшим с пониманием, сочувствием, делают все возможное, чтобы окружить их своей заботой", — отметил Виктор Кудряшов.
В пункте временного размещения организована детская комната, после каникул дети школьного возраста отправятся учиться.
Одной из прибывших, Анне Александровне, которая много лет проработала в Мариуполе крановщицей, в этот день довелось отмечать день рождения — 60 лет. Председатель областного правительства поздравил Анну Александровну с юбилеем и пожелал ей здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!