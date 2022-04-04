Многодетные семьи не смогли построить жилье в Орловом овраге из-за горы грунта высотой с пятиэтажку

Несколько десятков самарских многодетных семей не смогли построить свое жилье на выделенных землях в Орловом овраге из-за горы грунта высотой с пятиэтажный дом, захламившей при этом территорию в 3 га, пишет "Самарское обозрение".

С 2012 по 2014 г. администрация Самары выделила более 250 земельных участков в садово-дачном массиве в районе Орлова оврага. Территория расположена между пос. Смышляевка Волжского района области и микрорайоном "Крутые Ключи" в Красноглинском районе Самары. Участки выдавали бесплатно многодетным семьям по президентской программе. Предполагалось, что в микрорайоне "Орловский" льготники смогут строить индивидуальные жилые дома.

Однако заселить территорию люди до настоящего времени так и не смогли в основном из-за огромной несанкционированной свалки грунта на территории массива. Жители утверждают, что препятствие, достигшее высоты пятиэтажки, выросло довольно быстро, за одну зиму. "Мы получили участок летом 2014 г., и тогда гора грунта уже была, может чуть меньшего размера. Те, кто получил участки еще зимой 2013 г., утверждают, что именно в это время сюда потянулась вереница КамАЗов со строительными отходами. Вообще дачники говорят, что сначала от реки была небольшая кучка из хорошего стройматериала, они его даже сами использовали для своих нужд. Может, это то, что оставалось от строительства ТК "МЕГА". И дачники надеялись, что приедут весной и будут дальше эти некондиционные стройматериалы использовать. А весной здесь оказалась огромная куча грунта", — рассказала "СО" представитель микрорайона "Орловский" Светлана Лаврентьева.

По ее словам, грузовики возили грунт с мусором и в 2015 г.. "Потом опять приезжали время от времени вплоть до 2018 года. Помимо основной горы грунта было много кучек вокруг домов и участков. Жители стали ругаться с водителями, выгонять их. И они перестали приезжать", — рассказала она.

Семьи, получившие здесь участки, связывают появление свалки с деятельностью "Корпорации Кошелев". "Все говорят, что эта гора грунта связана со стройкой в микрорайоне "Крутые Ключи". Но нам уже все равно, гора есть и ее надо убирать. Грунт (глину) привозили со стройки "Кошелев-Проекта", а потом уже мусор начали свозить все кому не лень", — отмечает Светлана Лаврентьева.

По сути, многие семьи до сих пор с момента получения участков не могут ими воспользоваться. "70 многодетных семей под этой кучей построить дома не могут. На данный момент эта гора почти 3 га земли занимает", — говорит Светлана Лаврентьева.

Откуда именно привозили грунт и мусор на несанкционированную свалку, выяснить так и не удалось.

На тот момент рядом с массивом "Орловский" закончилось строительство ТК "Мега" и шла активная застройка микрорайона "Крутые Ключи", которую вела "Корпорация Кошелев". Сами владельцы земель в массиве в своих обращениях прямо указывали, что гора образовалась в результате вывоза строительного мусора именно с этих площадок. Однако чиновники не смогли определить и привлечь к ответственности тех, кто заваливал Орлов овраг мусором.

Владельцы погребенных под строительным грунтом участков не раз обращались в прокуратуру и другие ведомства с заявлениями, что не могут использовать свои земельные наделы по назначению. В департаменте строительства и архитектуры Самары в 2014 г. инициативной группе ответили, что объемы несанкционированной свалки столь велики, что "концентрация усилий и средств на полную ликвидацию этой свалки сделает невозможным проведение аналогичных работ по ликвидации остальных свалок в Самаре". Но, несмотря на это, департамент считает необходимым включить свалку в поадресный список для ее ликвидации в 2015 году.

В прокуратуре Самарской области в феврале 2019 г. жителям пообещали, что копию обращения направят на рассмотрение в региональное правительство. Примерно в этот же период пришел ответ от Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, что виновники образования свалки не найдены. "Лица, совершившие правонарушение, выразившееся в размещении на земельном участке отхода — грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не установлены, к предусмотренной законом ответственности не привлечены, мер, направленных на устранение допущенных нарушений закона не принято", — указано в ответе прокуратуры.

В марте 2019 г. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура прислала ответ на обращение о нарушении земельного законодательства на территории Орлова оврага Самары. "В связи с непринятием должных мер при осуществлении регионального государственного экологического надзора Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой 25 февраля 2019 г. руководителю департамента внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится под контролем Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры", — отмечали в ведомстве.

По информации издания, жители также пытались добиться расчистки площадки в судебном порядке. Собственница одного из земельных участков, некая О. А. Нумонова обратилась в Красноглинский районный суд Самары с требованием обязать устранить нарушения, связанные с невозможностью использовать землю. Она просила убрать кучу мусора с участка или же предоставить другой земельный участок. Суд отказал в иске, мотивируя тем, что свободной земли в городе нет. А убирать и расчищать участки, находящиеся в частной собственности, власти не обязаны.

Представительница микрорайона Светлана Лаврентьева направляла обращение и первому заместителю председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы РФ Владимиру Кошелеву, создателю одноименной корпорации, застраивавшей территории, соседние с Орловым оврагом.

18 марта 2022 г. Владимир Кошелев прислал ответ, суть которого свелась к тому, что, судя по анализам горы мусора, данная свалка не имеет никакого отношения к строительству в "Крутых Ключах". "Навал грунта имеет в своем составе строительный мусор, что свидетельствует о том, что данный грунт вывозился на эту территорию с площадок, на которых происходил снос объектов при подготовке земельных участков к строительству. Строительство жилых домов в микрорайоне "Крутые Ключи" велось без осуществления сноса, следовательно, грунт с этой территории не может содержать в себе строительный мусор", — подчеркнул депутат.

В условиях отсутствия официальных виновных в захламлении территории к решению проблемы пришлось подключиться областным властям. 15 марта первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел личную встречу с представителями инициативной группы жителей. Там власти предложили жителям микрорайона альтернативные участки для жилого строительства.

По словам Светланы Лаврентьевой, взамен участков под свалкой мэрия Самары предложила их владельцам использовать территорию, на которой ранее планировали разместить школу. Само же образовательное учреждение построят на месте нынешней свалки, которую все-таки придется ликвидировать, но теперь уже за счет бюджета. По оценкам экспертов, вывоз нескольких сотен тысяч кубометров строительного мусора и грунта может обойтись в сумму около 300 млн рублей.

Представитель АО "Кошелев-Проект" Екатерина Есина в ответе на запрос "СО" сообщила, что "завоз грунта на территорию Орлова оврага, согласно данным некоторых СМИ, производился уже в 2007 г., то есть задолго до начала строительства микрорайона "Крутые Ключи". "До настоящего времени ни один орган власти не предъявлял обществу официальных обвинений в нарушении действующего законодательства, так как факты нарушений ничем не подтверждены. Все обвинения безосновательны и порочат деловую репутацию АО. Наша компания проводила самостоятельную проверку фактов о складировании грунта и предоставила компетентным органам информацию о номерах машин, сваливающих мусор", — подчеркивает представительница "Кошелев-Проекта". Отметим, что озвученные Есиной сроки формирования мусорной горы никак не "бьются" с годами, о которых говорят несостоявшиеся жители Орлова оврага.

Станут ли власти в дальнейшем устанавливать виновных в несанкционированной свалке, пока неизвестно. Адвокат АБ "Яблоков и партнеры" Александр Лукинов комментирует, что даже если сроки давности по какому-то составу преступления истекают и в последующем лицо устанавливается, то в отношении него все равно проводят следственные мероприятия. "Если, предположительно, свалку грунта сформировали в 2013–2014 гг., нельзя говорить, что правоохранительные органы и должностные лица не должны проводить мероприятия по установлению лиц, совершивших это правонарушение. Они все равно должны провести все мероприятия. И если ответственные за эти действия лица будут установлены, то их, скорее всего, освободят от наказания, так как сроки давности прошли. То есть человек признается виновным, но освобождается от наказания. В Гражданском кодексе трехгодичный срок давности, и он начнется как раз с момента, когда эти лица установят. То есть по Гражданскому кодексу срок исковой давности не прошел. И если лица будут установлены, природоохранная прокуратура может выйти в суд и потребовать возмещения ущерба. Получается, что виновные лица освободятся от наказания в виде штрафа, а вот суд может обязать их устранить эту свалку путем вывоза", — говорит Александр Лукинов.

На момент сдачи материала в печать на запросы "СО" в пресс-службе ИКЕА в России не ответили.









