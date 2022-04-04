В Самаре под колесами трамвая погиб пешеход

В воскресенье, 3 апреля, в Самаре 45-летний мужчина попал под трамвай. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 20:10 37-летний водитель трамвая "Татра Т3" ехал по ул. Промышленности в направлении ул. Днепровской и районе дома № 286 он сбил мужчину, который переходил пути в не предназначенном для этого месте. При этом недалеко был регулируемый пешеходный переход, но мужчина решил пренебречь им.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...