В Самаре под колесами трамвая погиб пешеход

По предварительным данным полицейских, в 20:10 37-летний водитель трамвая "Татра Т3" ехал по ул. Промышленности в направлении ул. Днепровской и районе дома № 286 он сбил мужчину, который переходил пути в не предназначенном для этого месте. При этом недалеко был регулируемый пешеходный переход, но мужчина решил пренебречь им.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.