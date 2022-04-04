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Кино Культура

В "Треугольнике" пройдет творческая встреча с режиссером Егором Чичкановым

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ЦРК "Художественный" в киноклубе "Треугольник" 27 апреля, в 19:00, состоится творческая встреча с режиссером и сценаристом Егором Чичкановым (16+).

Организаторы представляют спикера, как "талантливого сценариста, режиссера, монтажера, композитора, продюсера, оператора — уроженца Самары, известного во многих ипостасях, связанных с кинематографом". Широкой публике Чичканов может быть известен, как режиссер и сценарист нового сериала "И снова здравствуйте!", где сыграли Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова и другие. Премьерный показ криминальной комедии состоялся 2 февраля 2022 г. и завоевал положительный рейтинг у зрителей.

Также Егор Чичканов упоминается в списке сценаристов популярной новогодней киноэпопеи "Елки" — "Последние" и "Новые". Интересно, что он выступил также в роли монтажера популярного якутского хоррора "Иччи".

Организаторы обещают, что спикер расскажет "как придумать отличный сериал", представит эксклюзивные фотографии, пробы артистов, удаленные сцены, расскажет истории со съемок.

Модератором встречи выступит критик киноклуба "Треугольник" Никита Никитин. Стоимость билета на творческую встречу — 350 рублей.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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