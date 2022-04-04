В "Треугольнике" пройдет творческая встреча с режиссером Егором Чичкановым

В ЦРК "Художественный" в киноклубе "Треугольник" 27 апреля, в 19:00, состоится творческая встреча с режиссером и сценаристом Егором Чичкановым (16+).

Организаторы представляют спикера, как "талантливого сценариста, режиссера, монтажера, композитора, продюсера, оператора — уроженца Самары, известного во многих ипостасях, связанных с кинематографом". Широкой публике Чичканов может быть известен, как режиссер и сценарист нового сериала "И снова здравствуйте!", где сыграли Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова и другие. Премьерный показ криминальной комедии состоялся 2 февраля 2022 г. и завоевал положительный рейтинг у зрителей.

Также Егор Чичканов упоминается в списке сценаристов популярной новогодней киноэпопеи "Елки" — "Последние" и "Новые". Интересно, что он выступил также в роли монтажера популярного якутского хоррора "Иччи".

Организаторы обещают, что спикер расскажет "как придумать отличный сериал", представит эксклюзивные фотографии, пробы артистов, удаленные сцены, расскажет истории со съемок.

Модератором встречи выступит критик киноклуба "Треугольник" Никита Никитин. Стоимость билета на творческую встречу — 350 рублей.