Дмитрий Азаров: Современное медицинское оборудование должно служить людям

В понедельник, 4 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Пестравский район осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Высокое, открывшийся в феврале этого года.
Ранее ФАП, в котором наблюдались 1,2 тысяч жителей села, располагался в приспособленном помещении. В 2021 году в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" была возведена современная модульная конструкция.
Пункт оснащен новым оборудованием, аппаратом ЭКГ с возможностью передачи сведений для оценки специалистам Самарского областного клинического кардиологического диспансера, устройством для определения концентрации холестерина и глюкозы в крови, наборами первой медицинской помощи. Оборудование ФАП позволяет проводить медицинские осмотры, включая осмотр врача-гинеколога.
Губернатор отметил, что на встрече с общественниками Пестравского района люди пожаловались на то, что очередь на УЗИ может достигать 1,5-2 месяца.
Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Армену Беняну и главному врачу Пестравской районной больницы Виктору Решетникову разобраться с ситуацией. Главврач заверил, что в экстренных случаях УЗИ проводится сразу, а в плановом порядке - в течение 14 дней.
"Вам поставляется современное оборудование. Оно должно состоять на особом контроле, служить людям - напомнил губернатор министру здравоохранения Армену Беняну. - Проводите мониторинг его использования, наличия очередей, дооснащайте там, где это необходимо".
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.