Дмитрий Азаров: Современное медицинское оборудование должно служить людям

В понедельник, 4 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Пестравский район осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Высокое, открывшийся в феврале этого года.

Ранее ФАП, в котором наблюдались 1,2 тысяч жителей села, располагался в приспособленном помещении. В 2021 году в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" была возведена современная модульная конструкция.

Пункт оснащен новым оборудованием, аппаратом ЭКГ с возможностью передачи сведений для оценки специалистам Самарского областного клинического кардиологического диспансера, устройством для определения концентрации холестерина и глюкозы в крови, наборами первой медицинской помощи. Оборудование ФАП позволяет проводить медицинские осмотры, включая осмотр врача-гинеколога.

Губернатор отметил, что на встрече с общественниками Пестравского района люди пожаловались на то, что очередь на УЗИ может достигать 1,5-2 месяца.

Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Армену Беняну и главному врачу Пестравской районной больницы Виктору Решетникову разобраться с ситуацией. Главврач заверил, что в экстренных случаях УЗИ проводится сразу, а в плановом порядке - в течение 14 дней.

"Вам поставляется современное оборудование. Оно должно состоять на особом контроле, служить людям - напомнил губернатор министру здравоохранения Армену Беняну. - Проводите мониторинг его использования, наличия очередей, дооснащайте там, где это необходимо".