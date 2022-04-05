Мэрия Самары утвердила границы туристского центра города

Мэрия Самары постановлением от 4 апреля утвердила границы туристского центра города.
В туристский центр вошли площадь им. Куйбышева, Хлебная площадь, площадь и сквер Дзержинского, площадь Революции, сквер музея им. П.В. Алабина, набережная, Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, квартал в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе, квартал в границах улиц Шостаковича, Куйбышева, Вилоновской, Фрунзе и другие территории.
Ранее сообщалось, что мэрия разрабатывает проект оформления туристского центра города, с которым намерена в этом году выйти на всероссийский конкурс.
Последние комментарии
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....