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Туризм Общество

Мэрия Самары утвердила границы туристского центра города

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары постановлением от 4 апреля утвердила границы туристского центра города.

В туристский центр вошли площадь им. Куйбышева, Хлебная площадь, площадь и сквер Дзержинского, площадь Революции, сквер музея им. П.В. Алабина, набережная, Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, квартал в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе, квартал в границах улиц Шостаковича, Куйбышева, Вилоновской, Фрунзе и другие территории.

Ранее сообщалось, что мэрия разрабатывает проект оформления туристского центра города, с которым намерена в этом году выйти на всероссийский конкурс.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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