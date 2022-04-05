Мэрия Самары утвердила границы туристского центра города

Мэрия Самары постановлением от 4 апреля утвердила границы туристского центра города.

В туристский центр вошли площадь им. Куйбышева, Хлебная площадь, площадь и сквер Дзержинского, площадь Революции, сквер музея им. П.В. Алабина, набережная, Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, квартал в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе, квартал в границах улиц Шостаковича, Куйбышева, Вилоновской, Фрунзе и другие территории.

Ранее сообщалось, что мэрия разрабатывает проект оформления туристского центра города, с которым намерена в этом году выйти на всероссийский конкурс.