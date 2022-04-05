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Образование Общество

В Самаре стартует проект "Школа космонавтов"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 апреля, в 11:00 в Самарском медико-техническом лицее (г.Самара, ул. Полевая, д. 74), сбудет дан старт проекту Общественной палаты Самарской области и регионального штаба ОНФ по ранней профориентации учащихся региона "Школа космонавтов".

В рамках проекта силами студентов технических специальностей и представителей волонтерского сообщества будут проведены более 500 занятий для учащихся среднего звена и старшеклассников с целью разъяснения возможностей построения карьеры на предприятиях ракетно-космической отрасли в Самарской области.

Приглашенным на мероприятие будет представлена яркая видео-презентация с наглядными материалами, которая, по мнению организаторов, непременно даст эффект повышения числа участников проекта, а также поможет в их дальнейшем обучении профильным специальностям в системе среднего профессионального и высшего образования. Проект реализуется во взаимодействии с министерством образования и науки Самарской области, РКЦ "Прогресс" и Благотворительным фондом имени Д. И. Козлова. Куратор проекта "Школа космонавтов" — член РШ ОНФ Самарской области Д. А. Квашин.

"Считаем проект уникальным и очень перспективным, ведь яркие уроки для самарских ребят с применением современных цифровых технологий и грамотно подобранного наглядного материала в подаче компетентными лекторами, к которым, ввиду их студенческого возраста можно свободно обратиться и получить понятный ответ, — это современно, эффективно, а главное — своевременно! Как отмечал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин — "наш долг и в том, чтобы сегодня работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса". Верим в то, что результатом нашей работы будет большее количество выпускников школ региона, построивших свой дальнейший жизненный путь на наших предприятиях, составивших славу отечественной космической науки и техники", — считает автор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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