В Самаре стартует проект "Школа космонавтов"

В среду, 6 апреля, в 11:00 в Самарском медико-техническом лицее (г.Самара, ул. Полевая, д. 74), сбудет дан старт проекту Общественной палаты Самарской области и регионального штаба ОНФ по ранней профориентации учащихся региона "Школа космонавтов".
В рамках проекта силами студентов технических специальностей и представителей волонтерского сообщества будут проведены более 500 занятий для учащихся среднего звена и старшеклассников с целью разъяснения возможностей построения карьеры на предприятиях ракетно-космической отрасли в Самарской области.
Приглашенным на мероприятие будет представлена яркая видео-презентация с наглядными материалами, которая, по мнению организаторов, непременно даст эффект повышения числа участников проекта, а также поможет в их дальнейшем обучении профильным специальностям в системе среднего профессионального и высшего образования. Проект реализуется во взаимодействии с министерством образования и науки Самарской области, РКЦ "Прогресс" и Благотворительным фондом имени Д. И. Козлова. Куратор проекта "Школа космонавтов" — член РШ ОНФ Самарской области Д. А. Квашин.
"Считаем проект уникальным и очень перспективным, ведь яркие уроки для самарских ребят с применением современных цифровых технологий и грамотно подобранного наглядного материала в подаче компетентными лекторами, к которым, ввиду их студенческого возраста можно свободно обратиться и получить понятный ответ, — это современно, эффективно, а главное — своевременно! Как отмечал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин — "наш долг и в том, чтобы сегодня работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса". Верим в то, что результатом нашей работы будет большее количество выпускников школ региона, построивших свой дальнейший жизненный путь на наших предприятиях, составивших славу отечественной космической науки и техники", — считает автор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.