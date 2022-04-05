Самарским предпринимателям расскажут, что такое объекты интеллектуальной собственности и что с ними нужно делать бизнесу в 2022 году

6 апреля региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на открытую онлайн-встречу с Ольгой Комаровской, руководителем судебного направления "Патентное бюро АЙПИ Право".
Ольга Комаровская — судебный юрист, имеющий опыт работы более 13 лет, патентный поверенный по товарным знакам. На вебинаре 6 апреля Ольга расскажет, какие объекты интеллектуальной собственности выгодно создавать с нуля или выявить у себя сейчас и почему, что сейчас происходит с патентами и товарными знаками западных компаний, которые ушли с российского рынка, и возможно ли их свободное использование. Также она затронет тему новых налоговых и других преференций для IT-сектора.
Принять участие в онлайн-встрече будет полезно начинающим предпринимателям и собственникам бизнеса, активно осваивающим российский рынок, а также юристам, работающим с предпринимателями, но пока не обладающим знаниями по теме интеллектуальной собственности.
Участие бесплатное, регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/iplegal.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.