Самарским предпринимателям расскажут, что такое объекты интеллектуальной собственности и что с ними нужно делать бизнесу в 2022 году

6 апреля региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на открытую онлайн-встречу с Ольгой Комаровской, руководителем судебного направления "Патентное бюро АЙПИ Право".

Ольга Комаровская — судебный юрист, имеющий опыт работы более 13 лет, патентный поверенный по товарным знакам. На вебинаре 6 апреля Ольга расскажет, какие объекты интеллектуальной собственности выгодно создавать с нуля или выявить у себя сейчас и почему, что сейчас происходит с патентами и товарными знаками западных компаний, которые ушли с российского рынка, и возможно ли их свободное использование. Также она затронет тему новых налоговых и других преференций для IT-сектора.

Принять участие в онлайн-встрече будет полезно начинающим предпринимателям и собственникам бизнеса, активно осваивающим российский рынок, а также юристам, работающим с предпринимателями, но пока не обладающим знаниями по теме интеллектуальной собственности.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/iplegal.