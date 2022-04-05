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Экономика и бизнес

Самарским предпринимателям расскажут, что такое объекты интеллектуальной собственности и что с ними нужно делать бизнесу в 2022 году

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 апреля региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на открытую онлайн-встречу с Ольгой Комаровской, руководителем судебного направления "Патентное бюро АЙПИ Право".

Ольга Комаровская — судебный юрист, имеющий опыт работы более 13 лет, патентный поверенный по товарным знакам. На вебинаре 6 апреля Ольга расскажет, какие объекты интеллектуальной собственности выгодно создавать с нуля или выявить у себя сейчас и почему, что сейчас происходит с патентами и товарными знаками западных компаний, которые ушли с российского рынка, и возможно ли их свободное использование. Также она затронет тему новых налоговых и других преференций для IT-сектора.

Принять участие в онлайн-встрече будет полезно начинающим предпринимателям и собственникам бизнеса, активно осваивающим российский рынок, а также юристам, работающим с предпринимателями, но пока не обладающим знаниями по теме интеллектуальной собственности.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/iplegal.

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Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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