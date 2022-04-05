Движение судов из Самары в Рождествено остановлено

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Во вторник, 5 апреля, в связи с неблагоприятными погодными условиями движение судов на пассажирской переправе "Самара - Рождествено" временно приостановлено до улучшения погодных условий.