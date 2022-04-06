Установлено новое расписание движение судов из Самары

Установлено расписание движения судов на пригородном маршруте "Самара – Подголятино" с 5 апреля.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки. Время указано местное.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.