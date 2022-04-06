Владелец сети продуктовых магазинов: "Кардинальных изменений не ожидаем"

Владелец сети продуктовых магазинов формата "у дома", в том числе под брендом "Фасоль" (франчайзинговый проект компании Метро Кэш энд Керри) Алексей Скворцов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о специфике работы в новых условиях.

- Как давно вы владеете этим бизнесом?

- Занимаюсь с 2007 года. Сейчас у меня работает семь магазинов. Магазин сети "Фасоль" открыл 3,5 года назад.

- Как изменилась ваш бизнес за последний месяц?

- Изменилась интенсивность работы, приходится быстрее принимать решения. Очень быстро меняются закупочные цены на товар, некоторые товары исчезают из продажи. На товары бакалейной группы наблюдается ажиотажный спрос.

- Какие товары пользуются ажиотажным спросом, возникает ли дефицит?

- Наблюдаются панические настроения среди покупателей старшей возрастной группы, которые активно скупают сахар, соль, мук и крупы.

Также у поставщиков исчезают некоторые товары западных брендов, таких как "Кока-Кола". Ожидаются перебои с табачной продукцией. Отчасти это вызвано сбоем логистических цепочек в поставках. Например, по имеющейся у меня информации, сырье производства табака международной компании ITG поставлялось через Украину. В настоящее время по объективным обстоятельствам меняются маршруты поставок, перестаиваются способы оплаты, и с этим возможны некоторые перебои на нашем рынке. Кроме того, многие компании ждут стабилизации валютных курсов.

- Обсуждается ли вариант ухода с российского рынка Метро Кэш энд Керри среди партнеров по франшизе? Есть ли у вас план на такой случай?

- В первые дни конфликта появлялись слухи об уходе различных западных компаний с нашего рынка. В большинстве случаев слухи не подтверждаются. Чаще всего либо компании продолжают работать, либо приостанавливают работу, что выдается за прекращение деятельности этих компаний.

Что касается непосредственно слухов об уходе Метро Кэш энд Керри с российского рынка, они также не соответствуют действительности. Кроме того, Метро отгружает товар по старым договорам, в том числе с отсрочкой. Условия работы с Метро не изменились.

В случае ухода Метро с нашего рынка данную нишу займут дистрибьюторы. Кардинальных изменений в нашей работе не ожидаем. Уже имеется положительный опыт открытия современных магазинов независимо от Метро.