В Самаре на нескольких улицах ограничили скоростной режим из-за плохих дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно — с 00:00 5 апреля вводятся ограничительные меры (ограничение скоростного режима) на нескольких улицах Самары.
Речь идет об участках:
— ул. Земеца от ул. Победы до Заводского шоссе (в обоих направлениях), в том числе на путепроводе 139 км;
— пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской (в обоих направлениях);
— ул. Алма-Атинская от пр. Металлургов до Московского шоссе (в обоих направлениях);
— пр. Кирова от ул. Ветлянской до Заводского шоссе (в обоих направлениях).
Соответственно, будут установлены дорожные знаки: запрещающий знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (40 км/ч) и предупреждающий знак 1.16 "Неровная дорога".
По информации департамента городского хозяйства и экологии, в дальнейшем для улучшения условий обеспечения безопасности движения дорожное покрытие на данных участках будет приведено в порядок — планируется выполнение работ по "карточному" ремонту, который станет возможным после старта дорожно-строительного сезона.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!