В Самаре на нескольких улицах ограничили скоростной режим из-за плохих дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно — с 00:00 5 апреля вводятся ограничительные меры (ограничение скоростного режима) на нескольких улицах Самары.

Речь идет об участках:

— ул. Земеца от ул. Победы до Заводского шоссе (в обоих направлениях), в том числе на путепроводе 139 км;

— пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской (в обоих направлениях);

— ул. Алма-Атинская от пр. Металлургов до Московского шоссе (в обоих направлениях);

— пр. Кирова от ул. Ветлянской до Заводского шоссе (в обоих направлениях).

Соответственно, будут установлены дорожные знаки: запрещающий знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (40 км/ч) и предупреждающий знак 1.16 "Неровная дорога".

По информации департамента городского хозяйства и экологии, в дальнейшем для улучшения условий обеспечения безопасности движения дорожное покрытие на данных участках будет приведено в порядок — планируется выполнение работ по "карточному" ремонту, который станет возможным после старта дорожно-строительного сезона.