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Общество

В музее "Самара Космическая" состоялась презентация приключенческой игры для школьников

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году музейно-выставочный центр "Самара Космическая" отмечает юбилей — 15 лет. 12 апреля 2007 г. музей впервые открыл свои двери для посетителей. Сейчас — это современный культурно-просветительский центр, ориентированный на различные категории посетителей: школьников, студентов, пенсионеров, специалистов самарских предприятий и организаций, жителей и гостей города.

В рамках социального партнерства музейно-выставочный центр сотрудничает с образовательными и культурными учреждениями города Самары. Работники музея проводят лекции, встречи и вебинары при участии ветеранов и специалистов космической отрасли.

В музее демонстрируются три постоянные тематические экспозиции и действует зал сменных выставок. Настоящие космические аппараты, двигатели и образцы конструктивных элементов, используемых в строительстве ракет, питание космонавтов, космический скафандр, мультимедийный контент представлены на основной экспозиции "Самара Космическая". В числе уникальных экспонатов образцы изделий космической промышленности: аппараты "Янтарь-2К" и "Ресурс Ф-1", ракетные двигатели для ракет-носителей "Союз-У", "Энергия", "Зенит" и легендарный двигатель НК-33 для царь-ракеты "Н-1".

"15 лет пролетели очень быстро. За это время в музее произошли колоссальные изменения, он занял прочную нишу в культурном пространстве города. К нам идут жители, приезжают гости города, — отмечает директор музейно-выставочного центра "Самара Космическая" Елена Кузина. — К юбилею мы подготовили различные мероприятия. Будет открыта персональная выставка работ космической тематики в технике офорта российского художника-графика, члена Союза художников России Панидова Виктора Алексеевича. Также у посетителей появится возможность увидеть экспонаты, которые до этого момента были скрыты от посторонних глаз".

Накануне в рамках юбилея состоялась презентация приключенческой игры "От Самары до МКС", рассчитанной на детей в возрасте 11-13 лет.

"Музей — это достаточно богатый источник знаний. Наша задача — находить новые способы передачи этих знаний детям, — говорит главный хранитель фонда музея Петр Лукрица. — Как известно, учиться лучше играя, поэтому мы разработали приключенческую игру, в процессе которой дети исследуют экспонаты музея, знакомятся с личностями выдающихся конструкторов космической техники".
Игра состоит из двух частей. В начале сотрудник музея рассказывает участникам информацию об экспонатах, которые находятся в музее. Затем школьники получают красочные буклеты и, "путешествуя" по экспозиции, от одного предмета к другому, выполняют 12 заданий.

Задания разноплановые. Детям нужно будет вспомнить, как называется ракета, установленная на фасаде музея. При помощи стенда "Ракета — это просто" отследить этапы полета ракеты. Часть вопросов касается истории Самары, например, детям будет предложено ответить на вопрос: "Как назывался наш город до 1991 года?". А разгадав кроссворд, участники узнают название космического аппарата, при помощи которого изучали влияние невесомости на живые организмы.

В конце встречи сотрудники музея совместно с ребятами совершают проверку, участники получают памятные сувениры.

Время игры — 45 минут. Игра проводится по предварительной записи по телефону: 8 846 263 39 35.

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