В Сызрани подростки заложили рельсы камнями

Дежурной по станции Кашпир доложил в транспортную полицию о том, что в районе перегона Сызрань-город — Кашпир группа несовершеннолетних накладывает на рельсы посторонние предметы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сызранского линейного отдела выявлены пятеро подростков, в возрасте 13-14 лет, учащиеся различных школ Сызрани, которые в вечернее время прогуливались рядом с железной дорогой.

Ребята рассказали полицейским, что ходили в магазин, и чтобы родители не заметили их долгого отсутствия, решили сократить путь, воспользовавшись несанкционированным переходом. В этот момент один из ребят из-за любопытства положил на рельсы камни перед приближающимся грузовым составом.

В ходе беседы установлено, все несовершеннолетние из благополучных семей и на учете в комиссии несовершеннолетних не состоят.

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте была проведена профилактическая беседа с подростками и их родителями, к каким последствиям может привести их шалость, и разъяснены правила безопасного поведения на объектах повышенной опасности.