В Сызрани подростки заложили рельсы камнями

Дежурной по станции Кашпир доложил в транспортную полицию о том, что в районе перегона Сызрань-город — Кашпир группа несовершеннолетних накладывает на рельсы посторонние предметы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сызранского линейного отдела выявлены пятеро подростков, в возрасте 13-14 лет, учащиеся различных школ Сызрани, которые в вечернее время прогуливались рядом с железной дорогой.
Ребята рассказали полицейским, что ходили в магазин, и чтобы родители не заметили их долгого отсутствия, решили сократить путь, воспользовавшись несанкционированным переходом. В этот момент один из ребят из-за любопытства положил на рельсы камни перед приближающимся грузовым составом.
В ходе беседы установлено, все несовершеннолетние из благополучных семей и на учете в комиссии несовершеннолетних не состоят.
Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте была проведена профилактическая беседа с подростками и их родителями, к каким последствиям может привести их шалость, и разъяснены правила безопасного поведения на объектах повышенной опасности.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!