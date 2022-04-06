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Кино Культура

XV кинофестиваль "Соль земли" пройдет в Самаре 19–23 сентября

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри XV международного кинофестиваля "Соль земли" открыло прием заявок на участие в конкурсной программе. Планируется, что фестиваль состоится по графику — с 19 по 23 сентября.

Уточнить информацию о подаче заявки можно на официальном сайте фестиваля. Срок приема материалов ограничен 1 июля 2022 года.

Самарский фестиваль "Соль земли" является одним из главных фестивалей документального кино, проводящихся на территории России. Предыдущий выпуск проходил в онлайн-формате с приглашением международных и российских звезд документального кино. Почетным гостем проекта стал Андрей Кончаловский. Он представил свой докфильм "Человек неунывающий" и провел творческую онлайн-встречу со зрителями. Победителем XIV международного кинофестиваля "Соль земли" стала лента "Ташакор, послесловие…" о пропавших советских военнослужащих на Афганской войне.

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Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

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Хорошее дело.

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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