XV кинофестиваль "Соль земли" пройдет в Самаре 19–23 сентября

Жюри XV международного кинофестиваля "Соль земли" открыло прием заявок на участие в конкурсной программе. Планируется, что фестиваль состоится по графику — с 19 по 23 сентября.

Уточнить информацию о подаче заявки можно на официальном сайте фестиваля. Срок приема материалов ограничен 1 июля 2022 года.

Самарский фестиваль "Соль земли" является одним из главных фестивалей документального кино, проводящихся на территории России. Предыдущий выпуск проходил в онлайн-формате с приглашением международных и российских звезд документального кино. Почетным гостем проекта стал Андрей Кончаловский. Он представил свой докфильм "Человек неунывающий" и провел творческую онлайн-встречу со зрителями. Победителем XIV международного кинофестиваля "Соль земли" стала лента "Ташакор, послесловие…" о пропавших советских военнослужащих на Афганской войне.