С 13 по 17 апреля в ЦРК "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского

К 90-летнему юбилею великого режиссера Андрей Тарковского ЦРК "Художественный" представляет ретроспективу главных работ мастера. Ежедневно в 19:00 с 13 по 17 апреля в кинотеатре будут показывать его самые почитаемые фильмы.
13 апреля — "Андрей Рублев" (12+)
14 апреля — "Зеркало" (12+)
15 апреля — "Иваново детство" (12+)
16 апреля — "Солярис" (12+)
17 апреля — "Сталкер" (12+).
Стоимость билетов на каждый сеанс — 200 рублей. Организаторы уточняют, что приобрести билеты можно также по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?