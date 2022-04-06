С 13 по 17 апреля в ЦРК "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского

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К 90-летнему юбилею великого режиссера Андрей Тарковского ЦРК "Художественный" представляет ретроспективу главных работ мастера. Ежедневно в 19:00 с 13 по 17 апреля в кинотеатре будут показывать его самые почитаемые фильмы.