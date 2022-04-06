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С 13 по 17 апреля в ЦРК "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского XV кинофестиваль "Соль земли" пройдет в Самаре 19–23 сентября В "Треугольнике" пройдет творческая встреча с режиссером Егором Чичкановым В Самаре показали короткометражную волжскую комедию "Как обычно" В Самаре состоится премьера короткометражной комедии "Как обычно"

Кино Культура

С 13 по 17 апреля в ЦРК "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 90-летнему юбилею великого режиссера Андрей Тарковского ЦРК "Художественный" представляет ретроспективу главных работ мастера. Ежедневно в 19:00 с 13 по 17 апреля в кинотеатре будут показывать его самые почитаемые фильмы.

13 апреля — "Андрей Рублев" (12+)

14 апреля — "Зеркало" (12+)

15 апреля — "Иваново детство" (12+)

16 апреля — "Солярис" (12+)

17 апреля — "Сталкер" (12+).

Стоимость билетов на каждый сеанс — 200 рублей. Организаторы уточняют, что приобрести билеты можно также по Пушкинской карте.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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