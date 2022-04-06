Жители Кинель-Черкассов пожаловались на разрушенные дороги

Жители с. Кинель-Черкассы написали обращение в правительство Самарской области с требованием перенести срок капитального ремонта въезда в райцентр от дороги Самара-Бугуруслан с 2023 г. на текущий 2022 год. В соцсети общественники разместили видеоролик разрушенного дорожного полотна и призвали односельчан собирать подписи за его скорейший ремонт.
"Мы, жители села Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасского района Самарской области, записали ролик автодороги из следующих участков: "Самара — Бугуруслан- Кинель -Черкассы (протяженность с 0 км по 4 км 582 м), Кинель -Черкассы — Урал (общая протяженность 24 км 435 м). Данная автодорога находится в собственности минтранса Самарской области. Автомобильная дорога имеет высокую социальную значимость. Это въезд в районный центр, по ней проходит школьный маршрут. Дорога износилась и в настоящее время находится в не нормативном состоянии, а именно: большие ямы, ухабы, выбоины и просадки дорожного полотна. Состояние дороги несет угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения, и вред личному автотранспорту", — считают заявители.
На предусмотренный в текущем году ямочный ремонт жители Кинель-Черкассов не согласны.
На обращение сельчан отреагировали в областном минтрансе.
"Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Кинель — Черкассы — "Урал" на участке км 0+000 — км 2+000, расположенной в муниципальном районе Кинель — Черкасский, и капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара — Бугуруслан" — Кинель — Черкассы на участке км 0+000 — км 4+592, расположенной в муниципальном районе Кинель — Черкасский, планируется министерством в 2023 году. Дополнительно сообщаем, что в рамках проведения работ по содержанию автомобильных дорог ГКП Самарской области "АСАДО" выполняется комплекс работ по содержанию данной автодороги, в том числе ямочному ремонту в соответствии с условиями государственного контракта", — написали под постом в соцсети представители ведомства.
Также в министерстве добавили, что в рамках капитального ремонта запланировано устройство искусственного освещения и тротуаров.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!