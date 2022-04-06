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Общество

Жители Кинель-Черкассов пожаловались на разрушенные дороги

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители с. Кинель-Черкассы написали обращение в правительство Самарской области с требованием перенести срок капитального ремонта въезда в райцентр от дороги Самара-Бугуруслан с 2023 г. на текущий 2022 год. В соцсети общественники разместили видеоролик разрушенного дорожного полотна и призвали односельчан собирать подписи за его скорейший ремонт.

"Мы, жители села Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасского района Самарской области, записали ролик автодороги из следующих участков: "Самара — Бугуруслан- Кинель -Черкассы (протяженность с 0 км по 4 км 582 м), Кинель -Черкассы — Урал (общая протяженность 24 км 435 м). Данная автодорога находится в собственности минтранса Самарской области. Автомобильная дорога имеет высокую социальную значимость. Это въезд в районный центр, по ней проходит школьный маршрут. Дорога износилась и в настоящее время находится в не нормативном состоянии, а именно: большие ямы, ухабы, выбоины и просадки дорожного полотна. Состояние дороги несет угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения, и вред личному автотранспорту", — считают заявители.

На предусмотренный в текущем году ямочный ремонт жители Кинель-Черкассов не согласны.

На обращение сельчан отреагировали в областном минтрансе.

"Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Кинель — Черкассы — "Урал" на участке км 0+000 — км 2+000, расположенной в муниципальном районе Кинель — Черкасский, и капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара — Бугуруслан" — Кинель — Черкассы на участке км 0+000 — км 4+592, расположенной в муниципальном районе Кинель — Черкасский, планируется министерством в 2023 году. Дополнительно сообщаем, что в рамках проведения работ по содержанию автомобильных дорог ГКП Самарской области "АСАДО" выполняется комплекс работ по содержанию данной автодороги, в том числе ямочному ремонту в соответствии с условиями государственного контракта", — написали под постом в соцсети представители ведомства.

Также в министерстве добавили, что в рамках капитального ремонта запланировано устройство искусственного освещения и тротуаров.

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