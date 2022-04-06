Заявки на "Форум сильных идей" принимаются до 22 апреля

На крауд-платформе ideas.roscongress.org продолжается прием заявок на "Форум сильных идей". Активные и неравнодушные граждане затрагивают различные темы: от удовлетворенности людей медициной и образованием до создания благоприятной молодежной среды в регионах и импортозамещения.

Например, ведущий специалист отдела инноваций государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" Кирилл Киреев предложил идею по повышению инвестиционной активности в регионах "Электронная система "Наш Ответ" - по сегментации и структуризации запросов по импортозамещению. Сервис позволит аккумулировать все запросы в формат "спрос-предложение" с последующими поставками и закупками.

Сотрудник московского АО "Агентство прямых инвестиций" Юлия Круглова предложила создать "HELP - службу" по сервисному обслуживанию импортного оборудования на базе кооперации между научно-исследовательскими институтами (НИИ) и бизнесом. По замыслу автора, при наличии заявки специальная служба рассылает профильным НИИ "клич" на проведение работ по замене выбывших частей, а затем предоставляет продукт заказчику. Этот симбиоз бизнеса с отечественными институтами способен частично закрыть проблему импортозамещения.

Команда из Самарской области предлагает создать единую платформу "Центр управления компетенциями", на которой пользователи могут разместить информацию о себе, получить оценку своих компетенций, пройти образовательные курсы и найти подходящую работу. Компании, в свою очередь, публикуют актуальные вакансии. По мнению автора идеи, руководителя отдела Самарского государственного колледжа Елены Любченко, реализация проекта поможет наладить сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями и профильными предприятиями Самарской области.

Все поданные проекты оценивают эксперты. Лучшие из идей получат поддержку АСИ, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Топ-10 идей представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.