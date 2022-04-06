Заявки на "Форум сильных идей" принимаются до 22 апреля

На крауд-платформе ideas.roscongress.org продолжается прием заявок на "Форум сильных идей". Активные и неравнодушные граждане затрагивают различные темы: от удовлетворенности людей медициной и образованием до создания благоприятной молодежной среды в регионах и импортозамещения.
Например, ведущий специалист отдела инноваций государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" Кирилл Киреев предложил идею по повышению инвестиционной активности в регионах "Электронная система "Наш Ответ" - по сегментации и структуризации запросов по импортозамещению. Сервис позволит аккумулировать все запросы в формат "спрос-предложение" с последующими поставками и закупками.
Сотрудник московского АО "Агентство прямых инвестиций" Юлия Круглова предложила создать "HELP - службу" по сервисному обслуживанию импортного оборудования на базе кооперации между научно-исследовательскими институтами (НИИ) и бизнесом. По замыслу автора, при наличии заявки специальная служба рассылает профильным НИИ "клич" на проведение работ по замене выбывших частей, а затем предоставляет продукт заказчику. Этот симбиоз бизнеса с отечественными институтами способен частично закрыть проблему импортозамещения.
Команда из Самарской области предлагает создать единую платформу "Центр управления компетенциями", на которой пользователи могут разместить информацию о себе, получить оценку своих компетенций, пройти образовательные курсы и найти подходящую работу. Компании, в свою очередь, публикуют актуальные вакансии. По мнению автора идеи, руководителя отдела Самарского государственного колледжа Елены Любченко, реализация проекта поможет наладить сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями и профильными предприятиями Самарской области.
Все поданные проекты оценивают эксперты. Лучшие из идей получат поддержку АСИ, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Топ-10 идей представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.