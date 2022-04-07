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Туризм Общество

Рекламная кампания по продвижению туристических возможностей Самарской области стартовала в пяти крупнейших аэропортах

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии туристического сезона департамент туризма министерства культуры Самарской области дал старт масштабной рекламной кампании на объектах транспортной инфраструктуры, направленной на продвижение туристических возможностей нашего региона и развитие внутреннего туризма.

С 5 апреля в аэроэкспрессах города Москвы, курсирующих по направлению Аэропорт Шереметьево-Одинцово можно увидеть красочные листовки на пассажирских сидениях высокоскоростных поездов с изображением живописных мест Самарской области. Дополнено изображение QR-кодом, который ведет на туристический портал региона samara.travel.

Перейдя на сайт, можно узнать не только о достопримечательностях и природных богатствах области, но также и о средствах размещения, экскурсионных программах, турах и других полезных сервисах для туристов.

Помимо аэроэкспрессов, рекламная кампания охватывает пять крупнейших российских аэропортов, где рекламно-информационные материалы размещены на лайтбоксах:
- Санкт-Петербург (аэропорт Пулково);
- Уфа (аэропорт Мустая Карима);
- Нижний Новгород (аэропорт Строгино им. В.П.Чкалова);
- Екатеринбург (аэропорт Кольцово);
- Тюмень (аэропорт Рощино).

Рекламная кампания продлится с 5 апреля до 4 мая.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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