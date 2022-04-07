Дмитрий Азаров заявил о готовности принять в Самарской области россиян, испытывающих давление в недружественных странах

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 7 апреля, прокомментировал ситуацию с задержанием двух российских журналистов в Эстонии, среди которых была и самарская журналистка Елена Черышева.
"Ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательств. Надеюсь, все меры для обеспечения безопасности российских сотрудников информационного агентства Sputnik Meedia, которое подверглось травле и преследованию со стороны эстонских властей, компетентными службами России будут приняты", - заявил глава региона.
Как сегодня сообщили РИА Новости, в Эстонии задержали бывших сотрудников Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала. Они подозреваются в нарушении международных санкций.
Власти страны считают, что журналисты передали деньги, поступившие из России, лицу, находящемуся под санкциями. А также якобы продолжали управлять Sputnik Meedia после введения ЕС санкций 1 марта 2022 года.
Коллега задержанных Елены и Мати-Дмитрия рассказал, что обыск у них продолжался восемь часов и после этого с ними не удается связаться.
"Уверен, будут предприняты и шаги по возвращению на Родину главного редактора русскоязычного СМИ. Елена Черышева для нашего региона человек не чужой, большую часть своего трудового пути в журналистике прошла на Самарской земле. Своих не бросаем, и, конечно, поддержим ее решение вернуться на малую родину, если таковое будет принято", - добавил Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул: "Самарская область готова принять всех россиян, кто, выполняя свою профессиональную деятельность в недружественных странах, сейчас испытывает давление, получает угрозы и боится за свои жизни, безопасность родных и детей".
"Создадим все условия для реализации профессиональных компетенций на нашей Самарской земле", - отметил губернатор.
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