"Ростелеком" передал исторические раритеты Музею модерна в Самаре

Экспонаты музея Самарского филиала ПАО "Ростелеком" переданы Музею модерна в Самаре. Посетители выставки "Власть сообщений", посвященной средствам связи в эпоху модерна, могут увидеть подлинники документов конца XIX - начала ХХ веков.
В экспозиции представлены клятва верности сотрудников почтово-телеграфного ведомства государю императору, расписки о неразглашении содержания телеграмм, список служащих городской телефонной сети, согласившихся работать при советской власти, номера "Почтово-телеграфного журнала", марки Российской империи и другие ценные свидетельства эпохи.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В музее провайдера собраны уникальные экспонаты. Все они - часть истории предприятия, которая началась 162 года назад с момента появления в Самаре первого телеграфа. До сих пор увидеть раритеты могли только сотрудники и гости компании. Выставка в Музее модерна открыла их всем желающим".
Елена Жидкова, научный сотрудник "Музея модерна":
"В середине XIX века благодаря строительству железных дорог, появлению электричества и изобретению телеграфа скорость передачи сообщений вышла на новый уровень. Это было золотое для развития отрасли связи время, но затем последовали революции и войны, в огне которых погибло множество артефактов. Поэтому так ценны для нас экспонаты, которые бережно сохранили сотрудники "Ростелекома".
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.