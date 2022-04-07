В Тольятти начал работу пункт сбора гуманитарной помощи #МыВместе

5 апреля на базе Тольяттинского социально-экономического колледжа на ул. Ленина, 68 открылся пункт по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

В качестве помощи жители Тольятти могут принести в пункт продукты, бутилированную воду, детские смеси, полотенца, постельное белье, теплые вещи, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также игрушки, книги и канцелярские товары. Все вещи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты - с не истекшим сроком годности и длительным сроком хранения.

Напомним, с 24 февраля в рамках проекта #Мывместе в Самарской области начали формироваться волонтерские штабы и пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Первый пункт открылся в Самаре на территории Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (ул. Дзержинского, 31). В начале апреля аналогичный пункт начал работать в Тольятти.

"Решение об открытии пункта сбора гуманитарной помощи в Тольятти возникло не случайно - это отклик на неравнодушие жителей Самарской области. Мы проанализировали количество запросов от Тольятти, и стало очевидно, что пункт там необходим. Много, очень много неравнодушных граждан, готовых помочь! Очень приятно сознавать, что в такое непростое время жители Самарской области не остаются безучастными к чужой беде, находят в себе силы помогать", - прокомментировала директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель самарского Центра развития добровольчества Татьяна Санникова.

Пункт по сбору гуманитарной помощи расположен по адресу: г. Тольятти, улица Ленина, 68 (вход с торца)

Режим работы с 9:00 до 16:00 по предварительному звонку. Тел. 8(8482)440303 (понедельник - пятница).