В Тольятти начал работу пункт сбора гуманитарной помощи #МыВместе

5 апреля на базе Тольяттинского социально-экономического колледжа на ул. Ленина, 68 открылся пункт по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.
В качестве помощи жители Тольятти могут принести в пункт продукты, бутилированную воду, детские смеси, полотенца, постельное белье, теплые вещи, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также игрушки, книги и канцелярские товары. Все вещи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты - с не истекшим сроком годности и длительным сроком хранения.
Напомним, с 24 февраля в рамках проекта #Мывместе в Самарской области начали формироваться волонтерские штабы и пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Первый пункт открылся в Самаре на территории Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (ул. Дзержинского, 31). В начале апреля аналогичный пункт начал работать в Тольятти.
"Решение об открытии пункта сбора гуманитарной помощи в Тольятти возникло не случайно - это отклик на неравнодушие жителей Самарской области. Мы проанализировали количество запросов от Тольятти, и стало очевидно, что пункт там необходим. Много, очень много неравнодушных граждан, готовых помочь! Очень приятно сознавать, что в такое непростое время жители Самарской области не остаются безучастными к чужой беде, находят в себе силы помогать", - прокомментировала директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель самарского Центра развития добровольчества Татьяна Санникова.
Пункт по сбору гуманитарной помощи расположен по адресу: г. Тольятти, улица Ленина, 68 (вход с торца)
Режим работы с 9:00 до 16:00 по предварительному звонку. Тел. 8(8482)440303 (понедельник - пятница).
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.