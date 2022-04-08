В Сызрани транспортная прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации причала

Суд удовлетворил иск Сызранского транспортного прокурора и обязал коммерческую организацию устранить нарушения. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, фирма нарушила требования к безопасности причала, расположенного на Волге. Отсутствовали паспорт причального сооружения, справочник допустимых нагрузок, протокол идентификации объекта регулирования, декларация о соответствии причала. После прокурорской проверки директору организации внесли представление, но он отказался выполнить требования надзорного ведомства.

В результате на сторону прокуратуры встал суд. Фирма должна устранить нарушения в течение трех месяцев.