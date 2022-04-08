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Муниципалитеты Власть и политика

Чапаевск возглавит Александр Кузнецов

ЧАПАЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты городской думы Чапаевска выбрали нового главу города - им стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность главы Октябрьского района Самары. Решение конкурсной комиссии опубликовано в среду, 6 марта.

Напомним, Александр Кузнецов считался наиболее "проходным" кандидатом, несмотря на то что он стал первым за всю постсоветскую историю Чапаевска мэром-"варягом".

Вместе с ним в конкурсе участвовали временно безработный, ранее возглавлявший департамент ЖКХ Чапаевска, Сергей Гатамов и врач Чапаевской центральной городской больницы Александр Пчелинцев (был депутатом думы Чапаевска предыдущего созыва).

Виталий Ащепков - теперь уже бывший мэр города - в списках кандидатов не значился.

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