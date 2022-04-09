ДТП с разливом ГСМ и возгоранием произошло на М-5

В субботу, 9 апреля, в 17:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о ДТП на подъезде к Самаре на трассе М-5, на 24-м км Московского шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным чрезвычайной службы, легковая машина Volvo наехала на стоявший автомобиль Man, в результате чего произошло возгорание и разлив ГСМ. В ДТП пострадал мужчина, которого госпитализировали до прибытия пожарных подразделений.
В региональном управлении МЧС России отметили, что на месте происшествия работали семь пожарных, которые использовали две единицы техники.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...