ДТП с разливом ГСМ и возгоранием произошло на М-5

В субботу, 9 апреля, в 17:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о ДТП на подъезде к Самаре на трассе М-5, на 24-м км Московского шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным чрезвычайной службы, легковая машина Volvo наехала на стоявший автомобиль Man, в результате чего произошло возгорание и разлив ГСМ. В ДТП пострадал мужчина, которого госпитализировали до прибытия пожарных подразделений.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на месте происшествия работали семь пожарных, которые использовали две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.