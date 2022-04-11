С 16 апреля изменится расписание электричек на маршруте Самара - Курумоч

С 16 апреля вносятся изменения на участке Самара - Курумоч - Жигулевское Море - Отвага.
Так, назначаются пригородные поезда:
поезд № 6332/6331 Самара (отпр. 07:07) - Курумоч (приб. 08:37) по средам, пятницам, субботам и воскресеньям;
поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12:01) - Самара (приб. 13:28) по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Изменяются маршруты следования поездов:
поезд № 6302/6301 устанавливается сообщением Пятилетка (отпр. 05:50) - Жигулевское Море (приб. 07:44) по рабочим дням;
поезд № 6302/6301 устанавливается сообщением Пятилетка (отпр. 05:50) - Отвага (приб. 08:18) по выходным дням;
поезд № 6312/6311 устанавливается сообщением Жигулевское Море (отпр. 17:56) - Самара (приб. 20:16) по рабочим дням;
поезд № 6312/6311 устанавливается сообщением Отвага (отпр. 17:23) - Самара (приб. 20:16) по выходным дням.
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.