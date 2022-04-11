Автобус с детьми из Тольятти попал в ДТП в Мордовии

В воскресенье, 10 апреля, около 7:50 на ул. Советская в Саранске при выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса "Неоплан", перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с машиной MAN.
В результате ДТП в медицинское учреждение обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля, а также четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, все они после осмотра отпущены.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...