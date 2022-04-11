Автобус с детьми из Тольятти попал в ДТП в Мордовии

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В воскресенье, 10 апреля, около 7:50 на ул. Советская в Саранске при выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса "Неоплан", перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с машиной MAN.