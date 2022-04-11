В музее Эльдара Рязанова расскажут о культурных символах "Титаника"

В четверг, 14 апреля, в 18:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Титаник". История о том, как Атлант не удержал небо" (12+).

Фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" - одна из самых детально проработанных исторических лент. Трагедию крушения легендарного лайнера после столкновения с айсбергом знает почти каждый. Фильм Кэмерона, конечно, это детально показывает. С большим энтузиастом съемочная группа работала не только над документальным аспектом, но и над культурно-историческими фактами. Социальные нормы и правила, костюмы, коллекции живописи, музыка, представленные в фильме, помимо исторической достоверности, несут и символическую нагрузку. Культурные символы и их отражение в кадрах станут главной темой разговора.

Лектор - главный хранитель фондов, научный сотрудник музея Юлия Богатырева.

Цена - 150 рублей. Количество мест ограниченно, обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.