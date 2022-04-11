В музее Эльдара Рязанова расскажут о культурных символах "Титаника"

В четверг, 14 апреля, в 18:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Титаник". История о том, как Атлант не удержал небо" (12+).
Фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" - одна из самых детально проработанных исторических лент. Трагедию крушения легендарного лайнера после столкновения с айсбергом знает почти каждый. Фильм Кэмерона, конечно, это детально показывает. С большим энтузиастом съемочная группа работала не только над документальным аспектом, но и над культурно-историческими фактами. Социальные нормы и правила, костюмы, коллекции живописи, музыка, представленные в фильме, помимо исторической достоверности, несут и символическую нагрузку. Культурные символы и их отражение в кадрах станут главной темой разговора.
Лектор - главный хранитель фондов, научный сотрудник музея Юлия Богатырева.
Цена - 150 рублей. Количество мест ограниченно, обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?