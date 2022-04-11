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В музее Эльдара Рязанова расскажут о культурных символах "Титаника" С 13 по 17 апреля в ЦРК "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского XV кинофестиваль "Соль земли" пройдет в Самаре 19-23 сентября В "Треугольнике" пройдет творческая встреча с режиссером Егором Чичкановым В Самаре показали короткометражную волжскую комедию "Как обычно"

Кино Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о культурных символах "Титаника"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 апреля, в 18:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Титаник". История о том, как Атлант не удержал небо" (12+).

Фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" - одна из самых детально проработанных исторических лент. Трагедию крушения легендарного лайнера после столкновения с айсбергом знает почти каждый. Фильм Кэмерона, конечно, это детально показывает. С большим энтузиастом съемочная группа работала не только над документальным аспектом, но и над культурно-историческими фактами. Социальные нормы и правила, костюмы, коллекции живописи, музыка, представленные в фильме, помимо исторической достоверности, несут и символическую нагрузку. Культурные символы и их отражение в кадрах станут главной темой разговора.

Лектор - главный хранитель фондов, научный сотрудник музея Юлия Богатырева.

Цена - 150 рублей. Количество мест ограниченно, обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.

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Память народная, дорогого стоит!

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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