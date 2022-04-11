С 12 апреля троллейбусы № 6 возобновляют работу по полному маршруту

В Самаре с 12 апреля работа троллейбусов № 6 возобновляется по полному маршруту движения. До этого троллейбусы следовали от остановки "Губернский рынок" (с ул. Агибалова) по укороченному маршруту — только до остановки "Хлебозавод № 3" на ул. Главной. Сокращение трассы следования было связано со II этапом строительства мостового перехода "Самарский" (по проекту — "Фрунзенский") от ул. Шоссейной до границы городского округа Самара — данные работы ведутся по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

С завтрашнего дня перевозки троллейбусами № 6 организуются до конечной остановки "Улица Грозненская" и, соответственно, по всей трассе следования — в обратном направлении.

Соответствующая инфраструктура протестирована, включая контактную сеть троллейбусов.

В часы "пик" выпуск транспорта по троллейбусному маршруту № 6 составит 10 единиц, интервал движения — 12 минут. В межпиковое время будут курсировать 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут.

Отправление с конечных пунктов:

— от ООТ "Губернский рынок" — первый рейс в 05:05, последний рейс — в 22:20;

— от ООТ "Улица Грозненская" — первый рейс в 06:02, последнее отправление — в 23:14.