В Самаре в День Победы и религиозные праздники ограничат движение транспорта

В Самаре в дни религиозных праздников и в День Победы будет ограничено движение транспорта.

24 апреля, 1 мая, 3 мая, 9 мая, 11 июня с 07:00 до 16:00 будет ограничено движение на следующих участках:

— по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;

— по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

— по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

— по ул. Ново-Сельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.