"ЭнергосбыТ Плюс" предлагает клиентам выбирать удобное время для посещений офисов обслуживания

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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает своим клиентам, что с 9 по 19 число каждого месяца традиционно наблюдается пик посещений офисов обслуживания. В связи с этим желательно спланировать визит на другие, менее напряженные дни или воспользоваться онлайн-сервисами энергокомпании.