Клиенты могут получить кешбэк 20% при подключении услуг в салонах Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам вернуть 20% от стоимости услуг при использовании интернета или интерактивного телевидения Wink от "Ростелекома". Предложение доступно при подключении этих сервисов в розничной сети Tele2.
Пользователи Tele2 могут получать кешбэк за пользование услугами от "Ростелекома" на счет мобильного телефона в течение 6 месяцев. Он составит 20% от стоимости услуг. Предложение действует при подключении домашнего интернета и интерактивного телевидения Wink в салонах Tele2.
Заявку на подключение услуг нужно оформить в розничной сети. Номер абонента должен быть действующим. Адрес дома, указанного в заявке, проверят на наличие технической возможности подключения, после чего клиент выберет оборудование и удобное время монтажа. Акция продлится до 30 сентября 2022 года. Подробнее — на tele2.ru.
Tele2 интегрирует в свои предложения решения "Ростелекома". Подключив услуги компании, клиенты получат надежный интернет, обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и возможность использовать современные интерактивные сервисы.
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