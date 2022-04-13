Дмитрий Азаров наградил победителей фестиваля "Самарская студенческая весна"

В среду, 13 апреля, в "МТЛ Арене" состоялся гала-концерт фестиваля "Самарская студенческая весна", собравший лучшие творческие команды и молодых исполнителей из различных вузов региона. Призеров областной студвесны наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Фестиваль "Самарская студенческая весна" традиционно проводится на территории региона с 1952 года. В 2022 г. в нем приняли участие 15 вузов, более 3000 студентов. Жюри фестиваля отсмотрело 244 номера, 80 из которых были удостоены званий лауреатов, а 92 номера стали дипломантами фестиваля. Лучшие творческие выступления были включены в программу областного гала-концерта, состоявшегося 13 апреля в "МТЛ Арене".

"Сегодня Самару накрыла волна творческой и молодой энергии. Это благодаря вам. Спасибо замечательным артистам, которые подарили нам этот праздник!", — отметил глава региона по итогам гала-концерта.

"Я просто потрясен, концерт — супер! Замечательная организация. Я получил громадное удовольствие, как и все, сидящие в зале. Низкий поклон участникам концерта. Вы сделали для нас настоящий праздник", — поделился впечатлениями председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников.

По итогам гала — концерта были объявлены победители по отдельным творческим номинациям и вузовские команды, ставшие призерами фестиваля. Так третье место заняли Самарский государственный технический университет и Самарский государственный социально-педагогический университет. Второе место у Самарского государственного медицинского университета. Звание победителей завоевал Самарский государственный экономический университет. Призеров наградили Дмитрий Азаров, Геннадий Котельников и заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

"Мы подводим черту студвесны региональной, но даем старт новой студвесне — всероссийской. Год назад мы с вами в этом зале, подводя итоги самарского фестиваля, мечтали о том, что победим в отборе за право проведения 30-й Всероссийской студвесны у нас. И мы победили! Победили благодаря вашим талантам, вашему неравнодушию и энергии, благодаря замечательным традициям студвесны на самарской земле. Мы гордимся тем, что студвесна родилась у нас, и по праву примем юбилейный фестиваль в Самаре", — подчеркнул губернатор.

Лучшие номера областной студвесны будут представлять регион на XXX Всероссийском юбилейном фестивале "Российская студенческая весна", который пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В нем выступят более 3500 участников со всей страны, а также делегации из соседних стран. Мероприятие станет масштабным молодежным праздником.

"Мы вместе с вами проведем всероссийскую студвесну так, чтобы это был настоящий праздник, — живой, молодежный, творческий — для всех жителей нашего региона. Мы постараемся сделать так, чтобы ваша энергия охватила весь регион, и эта молодежная "движуха" вдохновляла на новые хорошие и добрые дела, занятия творчеством. От всей души поздравляю победителей, желаю победы на всероссийской студвесне!", — сказал Глава региона.

Призеры фестиваля "Самарская студенческая весна — 2022":

I МЕСТО — Самарский государственный экономический университет

II МЕСТО — Самарский государственный медицинский университет

III МЕСТО — Самарский государственный социально-педагогический университет

III МЕСТО — Самарский государственный технический университет

Призеры в дополнительных номинациях фестиваля:

"Лучшая авторская песня фестиваля" — творческий номер "Милый" коллектива "Космическая собака", Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

"Эффектное возвращение" — Самарский юридический институт ФСИН России

"Лучшая актриса фестиваля" — Александра Ульянова, студентка Самарского государственного университета путей сообщения

"Лучший конферанс фестиваля" — Тольяттинский государственный университет

"Лучшая работа в направлении "Журналистика" — София Бахтеева, телестудия СамГТУ, Самарский государственный технический университет.