В апреле в Самарской области отменят несколько электричек из Сызрани

В связи с ремонтными работами на перегоне Обшаровка – Мыльная вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов 18, 19, 25 и 26 апреля.
- поезд № 6572 Сызрань-1 (отпр.04.43) – Самара (приб.07.10) на участке Обшаровка — Самара проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.04.33) — Обшаровка (05.25- 05.26) — Самара (приб.07.16);
- поезд № 6562 Сызрань-1 (отпр.18.14) – Мирная (приб.21.05) проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.18.42) — Мирная (приб.21.44);
- поезд № 6570 Сызрань-1 (отпр.05.57) – Мирная (приб.08.51) устанавливается сообщением Безенчук (отпр.07.12) — Мирная (приб.08.51) на участке Сызрань-1 — Безенчук отменяется;
- поезд № 6557 Мирная (отпр.08.54) – Сызрань-1 (приб.11.49) устанавливается сообщением Мирная (отпр.08.54) — Безенчук (приб.10.32) на участке Безенчук-Сызрань-1 отменяется;
- поезд № 6552 Сызрань-1 (отпр.09.33) – Мирная (приб.12.26) устанавливается сообщением Безенчук (отпр.10.48) — Мирная (приб.12.26) на участке Сызрань-1 — Безенчук отменяется;
- поезд № 6565 Мирная (отпр.14.16) – Сызрань-1 (приб.17.11) устанавливается сообщением Мирная (отпр.14.16) — Безенчук (приб.15.54) на участке Безенчук-Сызрань-1 отменяется;
- поезд № 6558 Сызрань-1 (отпр.15.07) – Мирная (приб.18.00) устанавливается сообщением Безенчук (отпр.16.22) — Мирная (приб.18.00) на участке Безенчук-Сызрань-1 отменяется;
- поезд № 6569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань-1 (приб.20.04) устанавливается сообщением Мирная (отпр.17.09) — Безенчук (приб.18.47) на участке Безенчук-Сызрань-1 отменяется.
18, 19, 25, 26 апреля отменяются пригородные поезда
№ 6004 Сызрань-1 (отпр.08.40) — Самара (приб.10.40)
№ 6003 Самара (отпр.16.03) — Сызрань-1 (приб.17.59)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.40) — Самара (приб.10.19)
№ 6014/6013 Самара (отпр.20.53) — Жигулевское Море (приб.21.31)
№ 6330/6329 Водинская (отпр.08.51) — Самара (приб.09.47)
19 апреля 2022 года отменяется пригородный поезд
№ 6539 Мирная (отпр.18.01) — Новокуйбышевская (приб.18.53)
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.