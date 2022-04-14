Готовность региона к агросезону обсудили на круглом столе в "Волга Ньюс"

Тема круглого стола "Продовольственная безопасность: инновации в АПК для роста и развития сельхозпроизводства" затронула практически все болевые точки отрасли в новых экономических и политических условиях.

"Волга Ньюс" пригласил к обсуждению вопросов продовольственной безопасности известных в отрасли экспертов и представителей власти. Обстоятельный и очень непростой разговор в коворкинг-центре БЦ "Монте Роза" затронул практически все актуальные проблемы и "болевые точки" агропромышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона представил заместитель министра Денис Герасенков, от Самарской губернской Думы был приглашен председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов. В обстоятельном полилоге приняли участие директор ГУП СО "Купинское" Дмитрий Вавилов, директор агрохолдинга "Зерно жизни", кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Зорин и президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова. Причем Людмила Владимировна, как и еще один участник круглого стола из Новосибирска — Артем Придорожный (компания МТС), — подключались к беседе онлайн.

Главный вопрос круглого стола — насколько регион готов к посевной. С учетом экономических и политических реалий многие сейчас задаются этим вопросом. Готовы ли аграрии, если ли что сеять, чем сеять и насколько обеспечена в нынешних условиях продовольственная безопасность региона? По мнению участников круглого стола, проблемы, конечно же, есть, но скорее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Герасенков, посевы сельскохозяйственных культур в регионе в этом году планируется разместить на площади 2,180 млн га. Подготовка к посевной уже завершена, и в ряде южных регионов аграрии уже начинают выходить на поля для обработки почвы и внесения удобрений. По словам Дениса Герасенкова, для полного обеспечения посевной необходимо 104 тыс. т, однако запасы в регионе значительно превышают это количество, и более того, даже если потребуется пересев озимых, проблемы не возникнет.

"Девятый вал" санкций и определенные политические решения отразились и на нашем регионе. Часть иностранных производителей — поставщиков семенного материала, ушла с рынка, это особенно заметно в производстве таких сельскохозяйственных культур, как подсолнечник и кукуруза. При поддержке регионального Минсельхоза ситуацию с подсолнечником удалось решить, переориентировав аграриев на внутренний рынок — выручила краснодарская селекция.

Из требуемых 154 тыс. тонн удобрений завезено 147 (96%), отгрузка от предприятий продолжается. Завезено уже на 80% от требуемого годового объема средств защиты растений. Готова и сельхозтехника. 4600 тракторов и 3300 прицепных устройств хоть завтра могут выйти на поле. Кстати, по мнению замминистра, если теплая сухая погода сохранится еще на 2-3 дня, массовый выход аграриев на поля может произойти уже на следующей неделе.

Больше всего тревожит аграриев ситуация с запасными частями для импортной сельхозтехники. Здесь, конечно же, есть вопросы, но региональные Минсельхоз и Минпром активно работают в этом направлении. Уже найден ряд вариантов по замене поставщиков гидравлики и ремней приводов, а также отечественный поставщик сырья для производства пластиковых емкостей для "Туманов", которые работают с жидкими удобрениями.

Активно участвуют в поддержке АПК и законодатели, как отметил Николай Сомов, Дума работает на упреждение, принимая решения на шаг вперед. Это помогает развитию села, региональной селекции, решению вопросов с кадрами. К примеру, внедрение автоматизации и механизации производства, а также активная работа с учебными заведениями сельскохозяйственного профиля значительно снизили необходимость привлечения в АПК иностранной рабочей силы и при этом повысила эффективность производства.

В хозяйствах региона продолжается внедрение землесберегающих технологий, идет создание карбонового полигона, разрабатываются и внедряются лесомелиоративные проекты. IT-компаниям есть что предложить как растениеводам, так и животноводам. Все это, как отметили участники круглого стола, в новых условиях приобрело особую важность, поскольку позволяет значительно экономить и выходить на рынок углеродных единиц.

Как отметили участники круглого стола, безусловно, ситуация непростая, однако если решать проблемы сообща, не отрываясь от науки, то результат не заставит себя долго ждать. А что касается санкций, то начиная с 2014 года к ним постепенно привыкли, а закрытый рынок АПК, по мнению Николая Сомова, даже дал значительный импульс к росту. Все это значит, что без хлеба не останемся. Будем развивать село, и молодежь из городов потянется к агробизнесу на своей родной земле.

Более подробный отчет о круглом столе читайте в очередном апрельском номере нашего специального отраслевого проекта "АПК и пищепром".