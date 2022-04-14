Самарцев приглашают на бесплатные автобусные экскурсии "Гостеприимный горожанин". Участники смогут познакомиться с самарскими достопримечательностями, самыми красивыми и знаковыми местами областной столицы.

Квалифицированные экскурсоводы расскажут самарцам не только об истории и культуре родного города, но и познакомят с туристской инфраструктурой, которая имеется в рамках маршрута: кафе, рестораны, гостиницы, музеи, фотозоны; анонсируют запланированные в этом году традиционные праздники и фестивали.



Побывать на экскурсии могут жители города старше семи лет со своими семьями, а также дружеские компании, коллективы. Первая экскурсия "Гостеприимный горожанин" состоится 15 апреля в 18:00.



Чтобы принять участие в ней, нужно быть жителем Самары; вступить в группу; заполнить форму заявки на выбранную дату. Заявка заполняется на каждого участника экскурсии.