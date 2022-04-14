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Оператор билайн расширил полосы в 4G и ускорил интернет в Самарской области

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн увеличил пропускную способность сети в 48 регионах страны, в том числе и в Самарской области. Технические специалисты провели масштабный рефарминг: расширили полосы частот в 4G. Эффект от расширения частотного диапазона сравним с увеличением количества полос на шоссе. Видеоролики, музыкальные файлы, фотографии и другой контент, который клиенты загружают в свои смартфоны, теперь движется свободней даже в часы пик. По итогам 2021 года скорость мобильного интернета в области в среднем выросла на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Объем трафика, проходящий по радио магистралям мобильного оператора, растет с каждым годом. Не так давно, еще в конце 2017 года, каждый клиент ежемесячно загружал контент в среднем на 2,8 Гб. За четыре года использование мобильного интернета в сети билайн по стране выросло более чем в 5 раз. В конце 2021 года в среднем клиент каждый месяц использует 14,7 Гб.

Чтобы пятикратно возросший трафик без задержек доставлялся к клиенту, билайн расширил пропускную способность почти 20 тысяч базовых станций. Они обслуживают примерно три четверти клиентов компании, проживающих в регионах, где абоненты тратят больше трафика, чем в среднем по России. Для увеличения скорости компания добавила в сеть 4G полосы из других диапазонов.

Кроме рефарминга, в 2021 году билайн реализовал другие масштабные проекты по улучшению сервиса. В прошлом году техническая дирекция построила больше базовых станций, чем в любой другой год в своей истории. За четыре года сеть 4G по России выросла почти в три раза, а в Самарской области — в полтора раза. В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2 700 населенных пунктов, из них 70% — это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек.

Благодаря развитию сети и увеличению ее емкости клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми, используя разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, пользоваться голосовой связью и другими форматами, помогающими чувствовать родственников и друзей рядом.

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