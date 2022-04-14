В Самарской Луке приступили к ремонту дороги до Ширяево

В национальном парке Самарская Лука начались работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия на автомобильной дороге от трассы М5 "Урал" до Ширяево. Трассу приводят в нормативное состояние на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" и регионального бюджета.
"На данный момент сняли уже порядка сорока тысяч квадратных метров изношенного слоя асфальтобетона. С завтрашнего дня планируем начать укладку нижнего слоя дорожного покрытия, в июне приступим к верхнему слою из асфальтобетона ЩМА-16. Поставка укладочного материала — асфальтобетона будет в срок, потому что располагаем своим асфальтобетонным заводом, который за зимний период подготовился к началу сезона. С завтрашнего дня будем выдавать смесь необходимого количества, в соответствии с графиком производства работ", — проинформировал начальник участка Павел Вдовин.
Обновления дороги с нетерпением ждали и местные жители. "Хочу сказать большое спасибо от жителей всего побережья, что на нас обратили внимание, спасибо национальному проекту БКД. В прошлом году у нас здесь было сделано 10 км дороги. Жители очень довольны, потому что для жителей хорошо, для нашего поселка, развития туризма, рабочие места будут", — поделился Владимир Гуськов, коренной житель с. Зольное.
Напомним, в 2022 году в нормативное состояние приведут участки автомобильной дороги "Урал"-Солнечная Поляна-Ширяево общей протяженностью 21,29 км, в том числе въезд в село Ширяево. В прошлом году отремонтировали 10 км туристического маршрута, от села Зольное до села Бахилово.
Сейчас за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек. Концепция развития туристической привлекательности и транспортной доступности мест отдыха в Самарской Луке находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова, он поставил задачу — дороги сделать в кратчайшие сроки.
По словам вице-премьер РФ Марата Хуснуллина, за три года существования нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов, ведущих к местным достопримечательностям. А их общая протяженность — более 4 тыс. км.
В новом дорожном сезоне эта работа будет продолжена. В программу мероприятий по нацпроекту вошли 345 участков трасс и улиц.
"Внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах. Поэтому дорожникам важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам. До конца года планируем отремонтировать еще порядка 1,7 тыс. км дорог, ведущих к туристическим местам", — отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.