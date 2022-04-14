У самарского предпринимателя изъяли более 1600 пачек контрафактных сигарет

В Самаре судебные приставы изъяли и передали на уничтожение 1351 пачку табачного контрафакта под маркой Marlboro и 310 пачек поддельных сигарет болгарской марки.

Предпринимателя, которого уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, на этот раз поймали на продаже немаркированного табака на одном из городских рынков.

В итоге его привлекли к административной ответственности, назначили штраф и конфисковали товар.